Производитель Nurofen, Vanish и Durex запустил процесс передачи бизнеса в России

Производитель Durex и Nurofen Reckitt Benckiser Group начал передачу бизнеса в России

Британский производитель бытовой химии, медикаментов и других товаров Reckitt Benckiser Group Plc запускает процесс отчуждения российского бизнеса на фоне событий на Украине. Об этом сообщается в заявлении компании.

В пресс-службе указали, что бизнес планируется передать третьей стороне или сотрудникам компании. Представители Reckitt Benckiser Group Plc заверили, что сделают все возможное для обеспечения плавного перехода бизнеса к новым владельцам и продолжат выплачивать зарплату и бонусы сотрудникам в России. В заявлении указывается, что штат компании в РФ насчитывает 1,3 тысячи человек.

«Интерфакс» указывает, что акции Reckitt Benckiser в ходе торгов в Лондоне 13 апреля дорожают на 1,6 процента. Отмечается, что с начала года капитализация производителя сократилась на 6,3 процента, до 41,8 миллиарда фунтов стерлингов.

Компания Reckitt Benckiser производит и распространяет в более чем 200 странах мира множество товаров, в том числе чистящие средства Vanish и Cilit Bang, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex.

Ранее об уходе с российского рынка сообщила финская компания Nokia. За последние недели компания уже приостановила поставки и начала отказываться от исследований и разработок в стране, однако сейчас прекратить планируется не всю работу, что в компании считают «ответственным» поведением при уходе из страны.