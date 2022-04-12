Nokia уйдет из России

Nokia сообщила об уходе из России

Финская компания Nokia объявила, что уходит с российского рынка, следует из сообщения компании.

«Теперь мы можем объявить, что мы уйдем с российского рынка. Нашим приоритетом останется безопасность и благополучие наших сотрудников», — сказано на сайте Nokia.

За последние недели компания уже приостановила поставки и начала отказываться от исследований и разработок в стране, уточняется в сообщении. Однако сейчас прекратить планируется не всю работу, что в компании считают «ответственным» поведением при уходе из страны.

«По гуманитарным причинам западные правительства выражали озабоченность по поводу риска проблем с критически значимой телекоммуникационной инфраструктурой в России. Они также подчеркнули важность обеспечения постоянного потока информации и доступа к интернету, открывающему внешние перспективы для жителей России. Потому мы, уходя из страны, будем стараться оказывать необходимую помощь в поддержке сетей и стремимся получить необходимые разрешения, чтобы осуществлять эту поддержку в соответствии с нынешними санкциями», — добавили в компании.

На Россию в 2021 году приходилось меньше 2 процентов доходов от продаж компании. Учитывая высокий спрос в других страна, Nokia считает, что решение уйти из России повлияет на прогнозируемые на 2022 год финансовые результаты.

11 апреля о решении приостановить бизнес в России на неопределенный срок сообщил шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson. Сотрудников офиса Ericsson в России отправят в оплачиваемый отпуск.