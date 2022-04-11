Ericsson остановит свою деятельность в России

Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson остановит деятельность в России

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson решил приостановить бизнес в России на неопределенный срок, говорится на сайте компании.

На приостановку своей деятельности производитель пошел из-за «недавних событий и санкций Европейского Союза». Ericsson откроет резервный счет на 0,9 миллиарда шведских крон (около 95 миллионов долларов) на случай обесценивания активов и другие «исключительные расходы». Сотрудников офиса Ericsson в России отправят в оплачиваемый отпуск.

Крупнейшими европейскими поставщиками оборудования для сетей мобильной связи в России были Ericsson, чья доля на рынке, по оценке «Коммерсанта», составляла 20 процентов, и финская Nokia с 30-40 процентами. Но в последние годы их показатели падали под давлением китайской Huawei. После начала спецоперации на Украине Ericsson и Nokia приостановили работу в России.

Ранее стало известно, что пятый пакет санкций ЕС вводит полный запрет на передачу технологий подконтрольным государству российским операторам связи.

