Байден продлил режим ЧП в США из-за России

Байден продлил чрезвычайное положение в США из-за «вредоносной деятельности» России

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайного положения в стране из-за «вредоносной деятельности» правительства России. Об этом сообщается в заявлении Белого дома, передает ТАСС.

Режим ЧП в США был введен 15 апреля 2021 года. Его продление, исходя из сообщения Белого дома, стало необходимым «для устранения необычной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, появившейся в результате вредоносной зарубежной деятельности правительства Российской Федерации».

13 апреля президент США Джо Байден напрямую назвал политику российского лидера Владимира Путина по Украине «геноцидом». Он отметил, что у властей США становится все больше доказательств в поддержку таких заявлений. Американский лидер также назвал действия России на Украине «ужасными».