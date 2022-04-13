Хирург забыл ножницы в желудке пациента

Daily Mirror: Иван Чавес из Венесуэлы умер из-за забытых врачами у него в желудке ножниц

В Венесуэле пациент больницы перенес успешную операцию на желудке и умер из-за забывчивости хирургов. Об этом сообщает Daily Mirror.

59-летнего Ивана Чавеса прооперировали в Университетской больнице второго по размерам города страны — Маракайбо. Вскоре мужчина начал жаловаться на боли в животе. Кроме того, он почти не мог есть и испытывал трудности с отправлением естественных нужд.

Сначала врачи назначали ему медикаментозное лечение, но потом решили сделать рентген и обнаружили, что хирурги забыли в желудке Чавеса ножницы. Мужчине срочно провели операцию по извлечению инородного предмета, которая также была признана успешной. Несмотря на это, пациент скончался пять дней спустя.

Врачей, проводивших первую операцию, задержали, однако вскоре отпустили. Главврач Университетской больницы Маракайбо выступил с заявлением, из которого следует, что смерть Чавеса стала следствием болезни, а не халатности его коллег. Тем не менее в настоящее время под стражей находится один из сотрудников больницы, о его причастности к смерти пациента не сообщается.

Семья Чавеса утверждает, что врачи пытались всячески скрыть от них истинное состояние родственника и утверждали, что с ним все в порядке, в течение нескольких часов после его смерти.

Ранее сообщалось, что 59-летняя жительница Ороры, штат Колорадо, на 15 лет потеряла зрение из-за ошибки врачей. Женщине был поставлен неверный диагноз.