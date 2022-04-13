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Хирург забыл ножницы в желудке пациента

Daily Mirror: Иван Чавес из Венесуэлы умер из-за забытых врачами у него в желудке ножниц

Фото: Globallookpress.com

В Венесуэле пациент больницы перенес успешную операцию на желудке и умер из-за забывчивости хирургов. Об этом сообщает Daily Mirror.

59-летнего Ивана Чавеса прооперировали в Университетской больнице второго по размерам города страны — Маракайбо. Вскоре мужчина начал жаловаться на боли в животе. Кроме того, он почти не мог есть и испытывал трудности с отправлением естественных нужд.

Сначала врачи назначали ему медикаментозное лечение, но потом решили сделать рентген и обнаружили, что хирурги забыли в желудке Чавеса ножницы. Мужчине срочно провели операцию по извлечению инородного предмета, которая также была признана успешной. Несмотря на это, пациент скончался пять дней спустя.

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Врачей, проводивших первую операцию, задержали, однако вскоре отпустили. Главврач Университетской больницы Маракайбо выступил с заявлением, из которого следует, что смерть Чавеса стала следствием болезни, а не халатности его коллег. Тем не менее в настоящее время под стражей находится один из сотрудников больницы, о его причастности к смерти пациента не сообщается.

Семья Чавеса утверждает, что врачи пытались всячески скрыть от них истинное состояние родственника и утверждали, что с ним все в порядке, в течение нескольких часов после его смерти.

Ранее сообщалось, что 59-летняя жительница Ороры, штат Колорадо, на 15 лет потеряла зрение из-за ошибки врачей. Женщине был поставлен неверный диагноз.

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Никита Савин
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