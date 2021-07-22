Женщина ослепла на 15 лет из-за ошибки врачей, прозрела и не узнала себя

59-летняя жительница Ороры, штат Колорадо, Конни Парке (Connie Parke) лишилась зрения на 15 лет из-за неправильно поставленного диагноза, а затем прозрела и не узнала себя в зеркале. Об этом сообщает издание Metro.

Парке начала испытывать проблемы со зрением в 2003 году: когда она смотрела на свет, перед глазами возникали плавающие «мушки» и черные точки. Тогда женщина обратилась к офтальмологу, который диагностировал у нее глаукому. Специалист сообщил, что она обратилась за помощью слишком поздно, операцию проводить нет смысла и, скорее всего, пациентка ослепнет.

Зрение американки продолжало стремительно снижаться, и через несколько месяцев она стала видеть на 85 процентов хуже. Практически ослепшая Парке прошла обучение в центре для слепых людей. Она продолжала наслаждаться своими хобби: катанием на коньках, каякингом, походами и посещением спортивных мероприятий и концертов. «Я просто жила так, как могла, как жила до потери зрения», — сказала она.

Однако женщина испытывала трудности с передвижением с тростью, ей также было тяжело самостоятельно готовить и убираться. Несмотря на все препятствия, Парке приняла новый образ жизни и приспособилась к нему.

В 2018 году женщину направили в офтальмологический центр UCHealth Sue Anschutz-Rodgers для прохождения обследования. В процессе выяснилось, что диагноз, поставленный больше десяти назад, неверный. На самом деле, она страдала от катаракты, которая поддается хирургическому лечению. Тогда американке сделали необходимую операцию.

«Когда на следующий день мне сняли повязку, первое, что я увидела, были брови, ресницы и зрачок медсестры, и я начала плакать», — рассказала Парке.

Так, спустя 15 лет к женщине вернулось зрение, и она наконец увидела любимого мужа и внуков, а ее собака-поводырь вышла на пенсию и стала домашним питомцем. Парке устроилась на работу в центр, где ей сделали операцию. «Самым трудным было смотреть в зеркало, потому что я никогда не думала о своем старении», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в США женщина ослепла на несколько дней из-за плесени. По ее словам, она пыталась отчистить стены и мебель самостоятельно, но в результате этой попытки потеряла зрение на несколько дней.