Модель решила окрасить белки глаз и ослепла

Жительница польского города Вроцлав ослепла на один глаз из-за неудачной процедуры по окрашиванию белков глаз. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Четыре года назад модель Александра Садовска (Aleksandra Sadowska), которой тогда был 21 год, решила окрасить белки глаз в черный цвет. Ее вдохновил пример популярного польского рэпера Попека (Popek), который окрасил белки глаз в 2012 году.

Садовска обратилась к вроцлавскому татуировщику, который, как выяснилось позднее, никогда не делал подобных процедур. Вместо специального пигмента он впрыснул в ее глазные яблоки обычную татуировочную краску. Когда девушка пожаловалась на боль, татуировщик сказал, что это нормально, и посоветовал принимать обезболивающее.

В течение следующих четырех лет Садовска ослепла на правый глаз и стала хуже видеть левым глазом. По мнению врачей, неудачная процедура по окрашиванию белков глаз непоправимо повредила ее зрение, и в будущем девушку ждет полная слепота.

Татуировщику грозит тюремное заключение на срок до трех лет по обвинению в непреднамеренном причинении тяжких телесных повреждений. Он отказался признать вину.

Попек — популярный польский рэпер и участник боев без правил, известный экстравагантными выходками. Он пошел на окрашивание белков глаз, когда снимался в документальном фильме. «Болеть стало на следующий день, — рассказывал рэппер. — Ощущение, будто о глаза тушат сигареты. Я не мог уснуть и плакал весь день». Несмотря на это, ему удалось сохранить зрение.

В 2019 году сообщалось, что жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс временно ослепла после окрашивания белков глаз. «Если процедуру выполняют по правилам, человек не должен ослепнуть, — говорила она. — Я лишилась зрения на три недели, и это было чудовищно».

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