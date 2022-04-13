Россиянам предложили альтернативу курортам Черного моря

АТОР: Дагестан может стать альтернативой пляжному отдыху на Черном море

Туроператоры предложили российским путешественникам провести летний отпуск на Каспийском море в связи с закрытием аэропорта Симферополя и высокими ценами на туры в Сочи. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам участников туррынка, альтернативой пляжному отдыху на курортах Черного моря может стать Дагестан. «Дагестан имеет все шансы укрепить свои туристические позиции, — заявил вице-президент Альянса туристических агентств и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. — В этом году впервые будут запущены чартеры из Москвы в Махачкалу».

Так, в компании PEGAS Touristik рассказали, что в 2022 году зафиксирован рост бронирований туров с вылетом в Махачкалу, как из Москвы, так и из регионов (Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург). Стоимость пятидневного отдыха на двоих с размещением в трехзвездочном отеле начинается от 39,9 тысячи рублей без питания. За неделю в гостинице категории четыре звезды с питанием на базе завтраков двоим туристам придется заплатить минимум 53,6 тысячи рублей.

Хороший спрос на пляжный отдых на Каспии наблюдается и в «Интуристе». Клиенты туроператора активно бронируют путевки, глубина продаж достигает конца июня. Приобрести недельный отдых можно за 49,9 тысячи рублей.

По словам представителя компании «Русский Экспресс», Дагестан может предложить разнообразные возможности для отдыха: пляжный, экскурсионный и горный туризм. Также направление подойдет для поездки всей семьей — на побережье Каспия много песчаных пляжей с пологим входом. «Пляжи Дагестана тянутся широкой песчаной полосой от Махачкалы до Каспийска. Самые популярные места — юг и запад Буйнакской бухты», — уточнили в пресс-службе туроператора.

Ранее в апреле российская путешественница и блогер из Екатеринбурга посетила Дагестан и назвала его бюджетным аналогом Дубая и Европы. Туристка рассказала, что недельный отдых в Дербенте ей обошелся в 40 тысяч рублей. В стоимость поездки был включен перелет в обе стороны, проживание в отеле и питание на базе завтраков.