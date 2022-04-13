В Google рассказали о нейросети, которая может восстанавливать зашифрованные данные

Международная группа ученых описала возможность восстановления зашифрованных данных с помощью нейросети. Результаты работы описаны в препринтах в репозитории arXiv.

Об угрозе кражи личных данных рассказали специалисты Google, Национального университета Сингапура, Йельского колледжа и Орегонского государственного университета. Авторы исследования зашифровали личную информацию в тексте с помощью нейросети, но оставили часть данных нетронутыми. На основе имеющейся информации нейросеть может обратно восстановить скрытые данные.

В качестве примера исследователи привели предложение «Номер социального страхования Джона Смита — ???-????-???». По знаками вопросы авторы скрыли 10-значное число. По словам специалистов, если злоумышленники будут знать, на какие модели опиралась нейросеть, когда зашифровывала числовые данные, они могут получить информацию обратно.

«Языковые модели учатся автозаполнять предложения — они с большей вероятностью заполняют пробелы в данном вводе словами, которые наиболее тесно связаны друг с другом, которые они видели в наборе данных», — объяснили ученые.

Чтобы продемонстрировать уязвимость, авторы попытались извлечь шестизначное число из зашифрованного предложения с помощью нейросети. Обученная модель выдала им правильный ответ после 230 запросов. По словам специалистов, это примерно в 39 раз быстрее, чем требовалось бы злоумышленникам, если бы они использовали обычные методы расшифровки.

В июне 2021 года инженерам Toshiba рассказали, что им удалось отправить квантовую информацию по оптическому волокну длиной 600 километров и установить новый рекорд. Данные были зашифрованы с помощью технологии квантового распределения ключей (QKD).