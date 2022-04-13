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В США рассказали о «мрачных симптомах» гибели американского миропорядка

Колумнист FP Кук назвал охлаждение отношений США и Ближнего Востока «мрачным симптомом»

Фото: Stephen Maturen / Reuters

Охлаждение отношений между США и их традиционными партнерами на Ближнем Востоке является «мрачным симптомом» смерти выстроенного после Второй мировой американского миропорядка. Об этом пишет в своей статье для Foreign Policy колумнист издания и политолог Стивен Кук.

По его словам, материалы в СМИ о кризисе в отношениях Вашингтона с ближневосточными странами наводят на определенные мысли. Эксперт особо отметил тот факт, что недавно власти Саудовской Аравии и ОАЭ проигнорировали звонки президента США Джо Байдена, это говорит о их недоверии к заявлениям Штатов по поводу обеспечения их безопасности. Он также подчеркнул, что и Израиль открыто заявляет о намерении игнорировать любые договоренности с Ираном по ядерной программе. Египет же закупает современное вооружение у России и не занимает определенной позиции по вопросу Китая, добавил Кук.

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Политолог рассказал, что в регионе сформировался консенсус, который не предполагает активного участия США, это объясняется устаревшими отношениями Вашингтона со странами Ближнего Востока. Так, такие ключевые интересы США на Ближнем Востоке, как обеспечение поставок нефти и безопасности Израиля, постепенно теряют свою актуальность, и чиновники из Вашингтона и ближневосточных столиц могли бы трансформировать теряющие релевантность отношения на основе новых ориентиров, считает Кук. Однако предлагаемые США цели — противодействие Китаю и России или же интеграция Ирана в регионе — не интересуют страны Ближнего Востока, подчеркнул он.

Кук заключил, что без таких трансформаций происходят «странные сдвиги», такие как пассивная поддержка ближневосточными партнерами США России и отстаивание ими своих связей с Китаем. Точнее эти сдвиги можно было бы назвать «мрачными симптомами», которые предвещают гибель американского миропорядка, резюмировал он.

Ранее журналист Колум Линч заявил, что США не удалось объединить мир против России во время специальной операции на Украине. Корреспондент издания Foreign Policy обвинил США в неспособности объединить мир против России. По его словам, кроме друзей и партнеров Штатов на Западе и в Восточной Азии, большая часть мира не поддерживает кампанию по изоляции России.

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Марина Совина
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