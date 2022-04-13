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Продавец пожаловался на раздражающую повадку покупателей

Daily Mirror: продавец Али пожаловался на покупателей, приходящих до открытия магазина

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Сотрудник британского супермаркета Акафи Али пожаловался в TikTok на самую раздражающую повадку покупателей. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам Акафи Али, магазин, в котором он работает, по воскресеньям открывается в 11 часов. Однако нетерпеливые покупатели начинают приходить с девяти утра и удивляются, почему супермаркет до сих пор закрыт.

«Иди спать, иди спать! Ты пришел слишком рано», — говорит Али в видео по поводу такого поведения посетителей. Продавец убежден, что вместо того, чтобы ранним утром в воскресенье бежать в магазин, люди должны спокойно проснуться, выпить чашку чая и дождаться открытия супермаркетов.

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Но ранние посетители — не единственное, что раздражает Али. Он признался, что ему не нравится фраза, которую говорят люди, когда магазин оказывается закрытым или их не устраивает еще что-то, что нельзя изменить. «Никогда больше не буду здесь ничего покупать!», — заявляют недовольные люди.

Продавец недоумевает, как ему реагировать на такие высказывания. «Неужели я должен сказать: "Нет, пожалуйста, простите и не уходите, вы нам нужны"?», — издевается Али.

Подписчики и коллеги мужчины поддержали его и рассказали, что в их магазины люди тоже нередко приходят задолго до открытия и искренне удивляются, почему ничего не работает.

Ранее сообщалось, что в Великобритании продавщица супермаркета Холли Диксон решила раскрыть раздражающие привычки покупателей, которые могут привести в бешенство. По ее словам, многие покупатели говорят, что пришли только посмотреть, но в итоге скупают почти весь магазин, сбивая настрой кассира на единичную продажу.

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Евгения Черкасова
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