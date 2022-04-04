Продавщица супермаркета раскрыла раздражающие привычки покупателей

Продавщица Холли Диксон рассказала о раздражающих привычках покупателей в магазине

В Великобритании продавщица супермаркета Холли Диксон решила раскрыть раздражающие привычки покупателей, которые могут привести в бешенство. О своем недовольстве девушка рассказала в TikTok.

23-летняя продавщица Холли Диксон, работающая в супермаркете Tesco, призналась, что она слышит одни и те же слова по десять раз за смену. По ее словам, многие покупатели говорят, что пришли только посмотреть, но в итоге скупают почти весь магазин, сбивая настрой кассира на единичную продажу. А порой клиенты решают, что вещь бесплатна, если не видят рядом ценника.

Когда у продавщицы выдается свободная минутка, непременно появляется покупатель, желающий все испортить. Посетители, которые замечают, что продавцу некого обслуживать, говорят: «Не скучай, займись чем-нибудь». На это Диксон отвечает, что была бы совершенно счастлива, если бы могла прохлаждаться до конца своей смены.

Подписчики сочли видео забавным. Одни признались, что именно они являются такими покупателями, а другие, тоже работающие в магазинах, согласились с Диксон. «Раньше я работал на кассе, и у меня до сих пор от этого посттравматический стресс», — признался один из пользователей.

Ранее сообщалось, что бывшая кассирша супермаркета в Великобритании рассказала, как мстила грубым посетителям. Продавец проработала четыре года и за это время она не раз сталкивалась с хамством.