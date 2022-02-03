Бывшая кассирша рассказала о верном способе мести грубым покупателям

Бывшая кассирша супермаркета в Великобритании рассказала о мести грубым посетителям. Своим способом она поделилась с пользователями в TikTok.

Джорджия Гей проработала в супермаркете четыре года, за это время она не раз сталкивалась с хамством со стороны покупателей. В итоге девушка разработала собственный верный метод мести: когда ей удавалось услышать, что посетитель магазина планирует готовить, она не клала важные для блюда ингредиенты в его или ее пакет.

Например, по словам Гей, однажды она услышала, что нагрубившие ей покупатели собирались приготовить гуакамоле на ужин. Тогда она убрала авокадо, один из ключевых ингредиентов соуса. «Нельзя приготовить гуакамоле без авокадо», — отметила она.

В комментариях под видео другие кассиры поддержали британку и рассказали о своих способах мести. «Я специально мяла хрупкие продукты, когда собирала товары в пакет. Например, хлеб и бананы», — написала одна пользовательница. Другая добавила, что намерено давала сдачу монетами, а не купюрами.

Ранее сообщалось, что бывшая работница «Макдоналдса» из шотландского города Абердин назвала способ отомстить грубым клиентам. За хамство она мстила долгим приготовлением заказов.