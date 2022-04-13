Путин заявил об ударе по европейцам из-за отказа от сотрудничества с Россией

Путин заявил об ударе по миллионам европейцев из-за отказа от российских энергоресурсов

Миллионы европейцев уже почувствовали удар по собственному благосостоянию из-за отказа от российских энергоресурсов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, отказ от сотрудничества с Россией сказался и на благосостоянии США, где последние месяцы зашкаливает инфляция. В целом, он считает, что происходящее сейчас можно назвать экономическим кризисом.

Президент отметил, что Запад давно не сталкивался со столь масштабными последствиями своих политических решений.

Ранее о влиянии западных санкций на российскую экономику высказался вице-премьер Виктор Белоусов. По его словам, просадка в ключевых показателях уже началась. В промышленности и торговле она составляет порядка 11 процентов, в других секторах — 9-10 процентов.

По словам Белоусова, пока что просадка экономики не отразилась на рынке труда, однако это, скорее всего, вопрос времени. Одним из решений, которое могло бы поддержать российскую экономику в сложной ситуации, он считает расширение возможностей льготного кредитования для бизнеса.