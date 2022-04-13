Вице-премьер Белоусов оценил влияние санкций на экономику России

Начавшаяся из-за западных санкций просадка экономики является одним из главных рисков для России, хотя пока страна и не ощутила ее в полной мере. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил вице-премьер Андрей Белоусов, передает «Интерфакс».

По его словам, объемы производства в промышленности и торговле упали на 11 процентов, в других секторах чуть меньше — на 9-10 процентов. Главными факторами, угрожающими стабильности, он назвал логистические ограничения и недостаток ликвидности.

Чиновник признал, что страна пока не ощутила проблемы в полной мере. В частности, просадка пока не затронула рынок труда. Однако данные опросов системообразующих предприятий неутешительны. Существенно просели объемы экспорта угля. Северо-западное направление, с которого топливо шло в Европу, «очень сильно закрылось», сказал Белоусов.

В связи с растущими проблемами государство решило ускорить поддержку экономики. Вице-премьер сообщил, что расходы федерального бюджета за первый квартал выросли на 20 процентов по сравнению к прошлому году. Например, объем льготных кредитов по ставке 11 процентов достиг 1,3 триллиона рублей, на сегодня банки уже одобрили заявок на сумму 827 миллиарда рублей, заключено договоров на 200 миллиардов. Обеспечены кредитами и другие направления.

Вместе с тем Белоусов объяснил, что, как показывают расчеты, кредитование экономики должно остаться в районе 7-8 триллионов рублей, в противном случае вырастут инфляционные риски. Эти лимиты уже практически выбраны, для дальнейшей поддержку нужно предпринимать другие меры, например, снижать налоговую нагрузку.

Ранее Росптицесоюз в письме главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву предупредил, что предприятиям отрасли необходимо повысить лимиты на льготные кредиты как минимум в три раза. В противном случае их работе угрожает разрыв производственных цепочек. Вместе с тем источник в отрасли признает, что министерство устанавливает лимиты в соответствии с объемом средств, которым может распоряжаться.