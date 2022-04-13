Российские птицеводы заявили о нехватке денег на работу

«Ъ» сообщил о жалобе российских птицеводов на нехватку оборотных средств

Производителям мяса птицы и яиц срочно нужны оборотные средства для продолжения деятельности, в противном случае у них возникнет разрыв производственных цепочек. Об этом говорится в письме Росптицесоюза главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, на которое ссылается «Коммерсантъ».

Организация объясняет, что проблемы возникли из-за вынужденного перехода компаний на предоплату поставщикам инкубационных яиц, кормов, витаминов. Помочь производству могли бы льготные займы по ставке пять процентов, выделяемые на один год, однако, как жалуются производители, денег критически не хватает.

В общей сложности на все сегменты агропромышленного комплекса лимит льготных займов на 2022 год составляет 35,4 миллиарда рублей. Из них на растениеводство пришлось 13,2 миллиарда, а на животноводство — 6,2 миллиарда рублей.

На одного заемщика приходится 500 миллионов рублей льготного кредита, но такой суммы не хватило бы уже в прошлом году. Росптицесоюз предложил увеличить лимит на одного птицевода до 1,5 миллиарда рублей, как это было в 2021-м. Кроме того, организация напомнила, что на развитие животноводства выделено слишком мало средств для возмещения затрат банкам.

В министерстве пообещали рассмотреть инициативу, но источник в отрасли указал, что оно ставит лимиты, исходя из объема средств, которыми располагает. Другими словами, ограничение выдачи средств является вынужденной мерой. Более того, собеседник издания считает, что предприятиям удастся получить не более 100-150 миллионов рублей, за остальными средствами придется обращаться к коммерческим банкам по другим ставкам.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин объясняет, что банки готовы кредитовать сельхозпроизводителей по ставке 21-23 процента. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева, в свою очередь, объяснила, что рентабельность предприятий не превышает 10 процентов, поэтому такие кредиты брать они не смогут.

Еще одним вариантом для получения оборотных средств могло бы стать сокращение сроков оплаты торговых сетей поставщикам. Но источник издания объяснил, что торговля испытывает ту же проблему, и если оборотные средства еще сократятся, то начнутся трудности даже с выплатой зарплат сотрудникам.

В конце марта участники круглого стола по мерам господдержки в сельскохозяйственном секторе в главе с бизнес-омбудсменом при президенте Борисом Титовым сошлись во мнении, что спасение российского агропрома в условиях экономического кризиса возможно только при немедленном наращивании объемов льготного кредитования или радикальном снижении ставки Центробанка.