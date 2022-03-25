Российские фермеры попросили денег для спасения агропрома

Российские фермеры попросили как можно скорее дать им льготные кредиты

Спасение российского агропрома требует либо немедленного наращивания объемов льготного кредитования, либо радикального снижения ставки Центробанка. К такому выводу пришли участники круглого стола по мерам господдержки в сельскохозяйственном секторе во главе с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, сообщает News.ru.

Президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник подчеркнул, что проблемы с логистикой, а также требования полной предоплаты для импорта и задержки в этой оплате привели к серьезному подорожанию процесса. По его словам, фермерам требуются деньги как можно скорее. Кроме того, они просят облегчить свою работу через радикальное сокращение административного давления и отмену излишних требований, в том числе в области маркировки.

Он напомнил, что поднятие ключевой ставки Центробанком до 20 процентов отразилось на цене заемных денег, из-за чего субсидии следует увеличить в два-три раза. Как вариант Титов предложил вернуть ставку Центробанка вниз, поскольку при текущей политике обязательной продажи валютной выручки держать ее на таком значении бессмысленно.

Глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин оценил выделенные государством на льготные кредиты 30 миллиардов рублей как «смехотворную» сумму. С учетом перехода на стопроцентную предоплату и других сложностей поддержка должна составлять не менее 75 миллиардов рублей, уверен бизнесмен.

В свою очередь вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заметил, что в нынешних условиях поддержки заслуживают все компании, не только системообразующие, а средства госпрограмм необходимо сконцентрировать на конкретных узких направлениях. «Необходимо преодолеть критическое нарастание проблем», — уверен он.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что российские фермеры оценивают затраты на нынешнюю посевную не менее чем в триллион рублей, что на 20 процентов дороже, чем годом ранее. При этом агропредприятия сталкиваются с явной недостаточностью поддержки, в том числе в виде сокращения лимитов по льготным кредитам. Они не исключают, что проблемы с нынешней посевной закончатся неконтролируемым ростом цен на сельхозпродукцию. По состоянию на 15 марта из обещанных 127 миллиардов рублей господдержки аграриям поступило только 2,6 процента.