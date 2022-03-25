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Российские фермеры попросили денег для спасения агропрома

Российские фермеры попросили как можно скорее дать им льготные кредиты

Фото: Globallookpress.com

Спасение российского агропрома требует либо немедленного наращивания объемов льготного кредитования, либо радикального снижения ставки Центробанка. К такому выводу пришли участники круглого стола по мерам господдержки в сельскохозяйственном секторе во главе с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, сообщает News.ru.

Президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник подчеркнул, что проблемы с логистикой, а также требования полной предоплаты для импорта и задержки в этой оплате привели к серьезному подорожанию процесса. По его словам, фермерам требуются деньги как можно скорее. Кроме того, они просят облегчить свою работу через радикальное сокращение административного давления и отмену излишних требований, в том числе в области маркировки.

Он напомнил, что поднятие ключевой ставки Центробанком до 20 процентов отразилось на цене заемных денег, из-за чего субсидии следует увеличить в два-три раза. Как вариант Титов предложил вернуть ставку Центробанка вниз, поскольку при текущей политике обязательной продажи валютной выручки держать ее на таком значении бессмысленно.

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Глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин оценил выделенные государством на льготные кредиты 30 миллиардов рублей как «смехотворную» сумму. С учетом перехода на стопроцентную предоплату и других сложностей поддержка должна составлять не менее 75 миллиардов рублей, уверен бизнесмен.

В свою очередь вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заметил, что в нынешних условиях поддержки заслуживают все компании, не только системообразующие, а средства госпрограмм необходимо сконцентрировать на конкретных узких направлениях. «Необходимо преодолеть критическое нарастание проблем», — уверен он.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что российские фермеры оценивают затраты на нынешнюю посевную не менее чем в триллион рублей, что на 20 процентов дороже, чем годом ранее. При этом агропредприятия сталкиваются с явной недостаточностью поддержки, в том числе в виде сокращения лимитов по льготным кредитам. Они не исключают, что проблемы с нынешней посевной закончатся неконтролируемым ростом цен на сельхозпродукцию. По состоянию на 15 марта из обещанных 127 миллиардов рублей господдержки аграриям поступило только 2,6 процента.

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Платон Щукин
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