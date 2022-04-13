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В Киеве заявили о желании Зеленского обсудить с канцлером ФРГ поставки оружия

Арестович заявил, что Зеленский планирует обсудить с Шольцем поставки вооружений
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ждет визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев. Об этом сообщил советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович, передает РИА Новости.

Арестович заявил о желании Зеленского встретиться с Шольцем и планах главы украинского государства обсудить с канцлером ряд практических вопросов, в частности — поставки вооружений.

При этом Арестович отметил, что не в курсе причин отказа президента принять в Киеве своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источник в украинских правительственных кругах сообщило, что Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве. В качестве причины подобного решения украинского лидера были названы тесные связи президента Германии с Россией.

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Алевтина Запольская
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