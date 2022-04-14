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Директор ЦРУ назвал Китай главной угрозой США в XXI веке

Директор ЦРУ Бернс считает, что Китай является главным вызовом США

Фото: Globallookpress.com

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Китай является главным геополитическим вызовом для США в XXI веке. Его слова приводит РИА Новости.

«[Это] более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке», — подчеркнул он.

Помимо Пекина, Бернс назвал другую угрозу для США: спецоперацию России на Украине. Перед американскими властями также стоит вызов «масштабного воздействия технологических изменений» и «формирования рабочей силы, которая базировалась бы на разнообразии американского общества».

Кроме того, ранее в ЦРУ заявили о планах пересмотреть методы подготовки и обучения разведчиков, чтобы сфокусироваться на противостоянии России и Китаю.

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Виктория Кондратьева
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