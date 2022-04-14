Китай выступил против искажения его позиции по Украине

В МИД КНР призвали не искажать и не очернять позицию Китая по кризису вокруг Украины

В международных делах нет места двойным стандартам, искажениям, давлению и угрозам, и в КНР всегда выступали против этого. Пекин также поддерживает мирные способы урегулирования кризиса вокруг Украины и не позволит искажать или очернять свою позицию, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Его цитирует РИА Новости.

Дипломат напомнил, что Пекин также активно предоставляет Киеву гуманитарную помощь и прилагает «значительные усилия для смягчения ситуации, урегулирования кризиса и восстановления мира».

Хотя власти Китая не раз призывали остановить боевые действия, они также отказывались непосредственно влиять на урегулирование кризиса вокруг Украины. Кроме того, Пекин подвергался критике за отказ осудить действия официальной Москвы, объявившей о начале спецоперации.