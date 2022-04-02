В Китае оценили возможность повлиять на ситуацию на Украине

Директор департамента МИД КНР заявил, что Китай не может повлиять на ситуацию на Украине

Директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун оценил возможность Китая повлиять на ситуацию на Украине. Он заявил, что Пекин не может повлиять на решение суверенных стран, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, конфликт не закончится только потому, что Пекин так скажет.

«Честно говоря, я не думаю, что стоит переоценивать роль Китая, потому что военные действия — это решение, принятое суверенными странами, это было независимым решением России», — сказал Ван Лутун.

Представитель ведомства добавил, что Китай всегда выступал в поддержку прекращения огня и вносил свой вклад. «На второй день этого конфликта председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом России, и через несколько дней прошел первый раунд переговоров между Россией и Украиной. К настоящему моменту прошло уже пять раундов, и мы уже видим некоторый прогресс», — высказал мнение Ван Лутун.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин провел посвященный Украине видеосаммит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого выразил беспокойство и сожаление из-за «пожара войны на европейском континенте».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. По словам президента, так Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).