В Казани проведут акцию поддержки татарского языка

Акция поддержки татарского языка «Мин татарча сөйләшәм!» состоится 26 апреля в Казани

Ежегодная акция поддержки татарского языка «Мин татарча сөйләшәм!» состоится в Казани 26 апреля. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, праздничные мероприятия будут проходить на улице Баумана. Отмечается, что в столице республики проведут вручение антипремии «Тяжело с татарским», награждение победителей игры-квеста Qazan Quest, а также концерт исполнителей живой татарской музыки. В это же время аналогичная акция начнется и в Набережных Челнах.

Известно, что традиционный фестиваль пройдет с участием таких известных представителей независимой музыки, как Gauga, ОММАЖ, URTIC, TatCultLab, TatKidLab, Shanu, Ике яр, Мингазов и других артистов. В рамках праздника также состоится конкурс среди новых музыкантов, победителей которого определят путем онлайн-голосования.

Акция «Мин татарча сөйләшәм!» проходит в Татарстане ежегодно с 2006 года. Организаторами фестиваля выступают Всемирный Форум татарской молодежи при поддержке Министерства культуры Татарстана, Министерства образования и науки Татарстана и исполкома Всемирного конгресса татар.

Ранее сообщалось, что 8 апреля во Владикавказе открылся фестиваль классической музыки «Музыкальный калейдоскоп». Мероприятие проходит в республиканском филиале Мариинского театра. В рамках фестиваля пройдет серия концертов с участием музыкальных коллективов региона и приглашенных солистов.