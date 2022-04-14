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В Татарстане снимут фильм по новеллам известного татарского писателя

Студия «Татаркино» открыла кастинг на 14 ролей в фильме по новеллам Амирхана Еники
Амирхан Еники

Амирхан Еники. Фото: Globallookpress.com

В России снимут фильм по новеллам известного татарского писателя Амирхана Еники. Как уточнили в пресс-службе киностудии «Татаркино», с 14 апреля открывается кастинг на 14 ролей. Единственное обязательное условие для всех кандидатов — в совершенстве владеть татарским языком, потому как фильм будет снят на родном языке писателя.

Отбор актеров планируется провести 20 апреля в здании киностудии. Утверждать кандидатуры будут директор «Татаркино» и продюсер Миляуша Айтуганова, актер театра имени Тинчурина Ирек Хафизов и режиссер будущей киноленты Амир Галиаскаров.

Комментируя подготовку к работе над лентой, сотрудник кинокомпании Ландыш Гарифуллина указала, что съемки начнутся уже летом 2022 года. «Точной даты пока нет, но ориентировочно июнь-июль. Для съемок нужна будет железнодорожная станция. Рассматриваем вариант в Сабинском районе Татарстана», — добавила она.

Всех желающих сняться в фильме просят пройти предварительную регистрацию.

Ранее сообщалось, что в парке «Русская Арктика» сняли документальный фильм о белом медведе.

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Варвара Кошечкина
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