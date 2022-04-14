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Польша раскрыла главную цель визита глав стран Европы на Украину

Замглавы МИД Польши Яблоньский назвал целью визита Дуды на Украину поставки оружия

Фото: Офіс Президента України

Главной целью визита глав Польши и стран Балтии на Украину были поставки оружия. Цель поездки европейских лидеров в Киев раскрыл замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, передает РИА Новости.

Польский дипломат заявил, что ситуация на востоке Украины в ближайшие дни, вероятно, дойдет до крупнейшей танковой битвы в Европе со Второй мировой войны. «Сегодня разговоры с Украиной о том, в чем Украина нуждается для того, чтобы эту битву выиграть — это была главная тема разговоров президентов в Киеве», — рассказал он.

Яблоньский также добавил, что украинской стороне необходимо вооружение, союзническая поддержка и сотрудничество разведслужб.

13 апреля сообщалось, что президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Алар Карис и Анджей Дуда прибыли на Украину на поезде. На вокзале их встретил премьер-министр республики Денис Шмыгаль и украинские военнослужащие.

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Виктория Кондратьева
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