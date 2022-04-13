На Украину прибыли президенты прибалтийских стран

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши приехали на поезде на Украину

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Алар Карис и Анджей Дуда прибыли на Украину. Об этом сообщили в Верховной Раде, передает ТАСС.

Отмечается, что лидеры Польши и прибалтийских стран приехали на Украину на поезде. На вокзале их встретил премьер-министр республики Денис Шмыгаль и украинские военнослужащие.

Ранее издание Bild сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера. Позднее в офисе украинского лидера объяснили подобное решение главы республики нерешительностью ФРГ в вопросе санкций против России.