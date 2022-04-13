Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украину прибыли президенты прибалтийских стран

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши приехали на поезде на Украину

Фото: Jakub Szymczuk / KPRP

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Алар Карис и Анджей Дуда прибыли на Украину. Об этом сообщили в Верховной Раде, передает ТАСС.

Отмечается, что лидеры Польши и прибалтийских стран приехали на Украину на поезде. На вокзале их встретил премьер-министр республики Денис Шмыгаль и украинские военнослужащие.

Ранее издание Bild сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера. Позднее в офисе украинского лидера объяснили подобное решение главы республики нерешительностью ФРГ в вопросе санкций против России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал предложение Зеленского об обмене Медведчука
Внешний долг России снизился
В России создали оператора по развитию орбитальной группировки «Сфера»
Психолог посоветовала больше плакать и меньше есть
Минэкономики ФРГ заявило о вопросах по процедуре оплаты газа в рублях
Избивший десятилетнего школьника в Башкирии мужчина объяснил свой поступок
Остров Джерси заморозил активы Абрамовича на сумму 7 миллиардов долларов
Болгария приняла решение об эвакуации своих моряков из Мариуполя
Оппонент Макрона на выборах заявила о выходе Франции из НАТО в случае избрания
В Москве освободится большая часть элитных офисов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.