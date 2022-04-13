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В Киеве объяснили нежелание Зеленского встречаться со Штайнмайером

В Киеве связали с нерешительностью отказ принимать президента ФРГ Штайнмайера

Фото: Офис Президента Украины

В офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили его нежелание встречаться с лидером Германии Франком-Вальтером Штайнмайером нерешительностью ФРГ в вопросе России. Об этом сообщают «Известия».

Как заявили в офисе президента Украины, дружественные страны «поддерживают санкции против России, не делая исключения для банков и энергоресурсов». От ФРГ, в частности, ждут эмбарго на импорт российской нефти.

Ранее стало известно, что Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве. По данным Bild, президент Германии планировал 13 апреля посетить Украину вместе с правительственными делегациями других стран Европейского союза. Однако Зеленский выступил против. По данным источника издания в украинских правительственных кругах, причиной тому стали тесные связи Штайнмайера с Россией.

В Германии теперь выступают против поездок на Украину канцлера ФРГ Олафа Шольца. «Я не могу себе представить, чтобы канцлер правительства, поддерживаемого СвДП, поехал в страну, которая объявила главу нашего государства нежелательным лицом», — заявил вице-президент парламента Вольфганг Кубики.

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Алиса Реброва
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