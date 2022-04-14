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В Москве арестовали сооснователя крупнейшего онлайн-магазина наркотиков

Суд сообщил об аресте сооснователя онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра» Павлова

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Суд Москвы арестовал сооснователя крупнейшего онлайн-магазина наркотиков «Гидра» (Hydra) Дмитрия Павлова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что дело возбуждено по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»).

Решение было вынесено 11 апреля и не вступило в законную силу, следует из картотеки суда.

5 апреля стало известно о закрытии крупнейшей в мире онлайн-площадки по продаже наркотиков. Немецкие силовые структуры отчитались об изъятии находящейся в Германии серверной инфраструктуры «Гидры» и конфискации 23 миллионов евро в биткоинах, принадлежавших магазину.

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Марина Совина
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