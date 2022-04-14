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Россиянин держал в собачьем вольере и привязывал к кровати родную дочь

Житель Астраханской области избивал и держал в собачьем вольере свою десятилетнюю дочь

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Житель Астраханской области избивал и держал в собачьем вольере свою десятилетнюю дочь. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, девочка переехала к отцу, после того как ее мать признали виновной в убийстве. 32-летний россиянин с февраля по апрель 2022 года избивал дочь ремнем и деревянной палкой. Кроме того, мужчина привязывал родного ребенка на ночь к кровати, запрещая свободно передвигаться.

Также удалось установить, что житель Астраханской области сейчас проживает в гражданском браке с женщиной, у которой имеются двое несовершеннолетних детей от первого брака.

Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц контролирующих органов. Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос о его аресте.

Ранее в селе Кожурла Убинского района Новосибирской области местный житель жестоко избил пятилетнюю дочь сожительницы. Соседи увидели, как мужчина издевается над ребенком, поэтому вызвали участкового и позвонили в больницу.

По факту нанесения побоев ребенку проводилась проверка.

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Анна Щербакова
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