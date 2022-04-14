Раскрыта стоимость туров в популярный регион России после запуска чартеров

АТОР: цена пакетного тура на Алтай начинается от 27,1 тысячи рублей на человека

Стоимость чартерных программ на Алтай, который считается одним из самых популярных регионов России, начинается от 27,1 тысячи рублей на человека — в цену пакетного тура включен перелет, проживание в отеле и экскурсии. Цены путевок раскрываются на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что чартерная программа в Горно-Алтайск из Москвы стартует 12 июня и продлится до 25 сентября 2022 года. Рейсы из Санкт-Петербурга в Республику Алтай будут летать с 12 июня до 17 июля, из Красноярска — с 24 июля по конец августа.

Так, туроператор Fun&Sun предлагает отечественным туристам после запуска чартеров отправиться на отдых в горный Алтай. Цена восьмидневного тура с вылетом из Красноярска на одного человека начинается от 27,1 тысячи рублей, с отправлением из Санкт-Петербурга — от 40,8 тысячи рублей, из Москвы — от 42,9 тысячи рублей. В стоимость включено проживание, перелет и сити-тур по Горно-Алтайску.

Для путешественников, желающих совместить активный отдых и оздоровительный, компания предлагает восьмидневные программы от 33,3 тысячи рублей на человека. В цену путевок входит перелет в Горно-Алтайск на чартере, трансферы по программе, проживание с питанием на базе завтраков, а также экскурсии с возможностью посещения пантовых ванн.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала подробности о запуске чартерной программы в регионы в весенне-летнем сезоне. В апреле появятся чартеры в Казань, а также продолжатся полеты в Тюмень. Летом будут запущены рейсы в Алтайский край и Республику Алтай, на Сахалин, Камчатку и в Республику Карелию.

