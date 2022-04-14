Аналитик спрогнозировал падение цен на автомобили в России

Аналитик Вавилов спрогнозировал падение цен на автомобили в России на 10-25%

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов спрогнозировал падение цен на автомобили в России. Об этом пишет агентство «Прайм».

По его словам, спад цен на вторичном авторынке продолжается уже примерно месяц, после того, как они достигли пика в начале марта. Дисконт от тех отметок уже составил десять процентов. Аналитик отметил, что это не предел.

Вавилов объясняет это с непомерными аппетитами продавцов, которые выросли за два года чуть ли не в полтора раза, а также снижением спроса, как на сами автомобили, так и на подорожавшие кредиты.

Эксперт отметил, что новые машины азиатских производителей с текущих уровней могут подешеветь еще на 10-15 процентов на фоне стабилизации курса и решения проблем с логистикой. По его словам, европейские концерны не будут задирать цены, чтобы компенсировать упущенную от ухода с рынка выгоду. Вавилов считает, что их модели могут подешеветь как минимум на 25 процентов. Кроме того, дисконт на подержанные машины любых производителей может достичь 20 процентов.

Ранее сообщалось, что Минпромторг, Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) России собрались обновить параметры налога на роскошь для автомобилей, в том числе связать их с годом выпуска и мощностью транспортного средства. Поводом для пересмотра стали изменившиеся условия. Нынешний порог для взимания повышенного транспортного налога установлен в 2014 году. Но с тех пор цены на автомобили резко возросли — по данным «Автостата», на 80 процентов.

