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В России собрались пересмотреть параметры налога на автомобили

Минпромторг, Минфин и ФНС собрались обновить параметры транспортного налога на роскошь

Фото: Dmitry Vechorko / Unsplash

Минпромторг, Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) России собрались обновить параметры налога на роскошь для автомобилей, в том числе связать их с годом выпуска и мощностью транспортного средства. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщает РИА Новости.

Поводом для пересмотра стали изменившиеся условия. Нынешний порог для взимания повышенного транспортного налога установлен в 2014 году. Но с тех пор цены на автомобили резко возросли — по данным «Автостата», на 80 процентов.

В рамках действующего законодательства налог с повышающим коэффициентом 1,5 платят владельцы автомобилей стоимостью 3-5 миллионов рублей. При этом для машин возрастом 1-2 года применяется коэффициент 1,3, а возрастом два-три года — 1,1. Двойной размер приходится платить за автомобили стоимостью 5-10 миллионов, а максимальный тройной налог — за модели стоимостью 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-12 лет.

В декабре прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров предполагал, что пересмотру подвергнется ценовая планка. В нынешнем обсуждении, подчеркнули в ведомстве, фигурируют более объективные параметры, указанные в регистрационных данных транспортных средств. Такие положения должны минимизировать спорные ситуации, возникающие при администрировании налога. Возможные сроки изменения параметров в пресс-службе назвали.

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Ранее сообщалось, что в 2022 году россиянам надо будет платить налог со вкладов меньших размеров, нежели год назад. Поводом для изменений стал рост ключевой ставки Центробанка до 8,5 процента. При введении налога условия были сформулированы таким образом, чтобы облагаемый доход можно было получить только со вклада в миллион рублей. Но высокая инфляция и, соответственно, ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ привели к тому, что платить придется и в случае более низкой суммы вклада.

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Платон Щукин
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