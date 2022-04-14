В российском городе снесли мешавший жильцам балкон

В Челябинске добились сноса заслонявшего солнечный свет балкона

Суд в городе Челябинске вынес необычное решение по поводу самовольно установленного со стороны двора балкона. На разбирательство обратила внимание «Российская газета».

Конструкция с козырьком помешала семье, которая въехала в квартиру этажом ниже — балкон заслонял солнечный свет и препятствовал естественному освещению помещений. В результате гражданам приходилось гораздо чаще включать свет и тратить больше денег на оплату электричества. Кроме того, они опасались, что балкон, которого не было в изначальном плане дома, угрожает целостности здания и безопасности жильцов.

После того, как договориться с соседями сверху о сносе конструкции не удалось, семья решила добиваться защиты своих прав в суде. Тот постановил, что балкон установили несколько лет назад без согласования проекта и разрешительных документов, которые могут подтвердить его соответствие строительным нормам. Хозяева квартиры расположили конструкцию так, что она примыкала к двум стенам четырехэтажного дома, сходящимся под углом.

Суд встал на сторону обвинения — признал конструкцию незаконной и потребовал установивших балкон убрать его в течение трех месяцев. Однако те отказались сделать это по своей воле. Спустя три месяца, когда приставы обнаружили незаконную конструкцию на месте, они назначили нарушителям штраф, а также пригрозили уголовной ответственностью за нарушение срока добровольного исполнения судебного решения. Только угроза крупного штрафа или уголовного срока до года смогла заставить граждан действовать, и в результате балкон снесли.

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