Суд вынес необычное решение по установке видеокамеры в подъезде жилого дома

Суд разрешил арендатору помещения оставить установленную без согласия жильцов видеокамеру

Арбитражный суд Москвы вынес необычное решение в связи с установкой видеокамеры в подъезде жилого дома, на которое обратили внимание в «Российской газете».

Управляющая компания многоквартирного дома подала в суд на арендатора нежилых помещений — тот поставил камеру видеонаблюдения в одном из подъездов на потолке лестничной клетки первого этажа без согласия жильцов. Потолок лестничной клетки по закону считается общедомовым имуществом, и арендатора поставили перед выбором — либо убрать камеру, либо получить согласие всех жильцов без исключения. Тот отказался, и на него подали в суд.

В результате суды двух инстанций пошли навстречу управляющей компании и сослались на те нормы закона, которые говорят про отсутствие согласия хозяев жилья. Арбитражный суд Москвы, в свою очередь, оспорил их решение, так как управляющая компания не смогла предоставить доказательства нарушения прав собственников квартир или порчи общего имущества.

«Судами не установлены все обстоятельства дела, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора и принятия законного и обоснованного судебного акта», — говорилось в решении Арбитражного суда. Его судьи сослались на различные правовые нормы и пришли к выводу, что арендатору помещения в многоквартирном доме дается право использовать часть общего имущества — в том числе для установки системы видеонаблюдения, если не нарушаются права и законные интересы других собственников.

На заседаниях арендатор объяснял, что камеру он поставил для обеспечения безопасности жителей и сохранения общего имущества. По мнению суда, это не является нарушением гарантированных Конституцией РФ прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Кроме того, камера направлена исключительно на места общего пользования и не нарушает законодательства о персональных данных. В результате суд отправил дело на очередной пересмотр, однако на данный момент такое решение можно расценить как возможность в будущем ставить камеру видеонаблюдения без согласования жильцов, если она не мешает им пользоваться общим имуществом.