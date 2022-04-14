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В Прибалтике оценили возможности справиться без газа из России

Премьер Литвы сообщила о возможности «не очень комфортно» функционировать без газа из РФ
Ингрида Шимоните

Ингрида Шимоните. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны Прибалтики смогут справиться в следующем отопительном сезоне и без российского газа, хотя он и может быть не очень комфортным, рассказала премьер Литвы Ингрида Шимоните. Ее оценки в эфире местной радиостанции цитирует РИА Новости.

По словам политика, объемов газа с Клайпедского СПГ-терминала и другой инфраструктуры, в частности в Латвии, должно хватить всем трем странам региона. «В общем пакете все три страны могли бы функционировать, но это уже не будет очень комфортным функционированием», — объяснила Шимоните.

Теоретически, пояснила она, при исключительно холодной зиме и росте потребления газа возможны и ограничения для отдельных крупных потребителей.

В начале апреля Литва первой в Евросоюзе полностью отказалась от экспорта природного газа из России. По данным Минэнерго республики, спрос страны на весь газ удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ). Отмечается, что три больших груза сжиженного газа будут поступать на ТСПГ ежемесячно.

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Платон Щукин
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