Первая в Евросоюзе страна полностью отказалась от российского газа

В Литве заявили о полном отказе от российского газа

Литва полностью отказалась от экспорта природного газа из России. Об этом в субботу, 2 апреля, заявило министерство энергетики республики со ссылкой на оператора сетей республики Amber Grid.

Данные оператора говорят о том, что по состоянию на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем равнялся нулю. В ведомстве, в свою очередь подчеркнули, что требование России рассчитываться за газ в рублях не является актуальным для Литвы.