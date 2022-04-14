В Минобороны сообщили о подготовке взрыва для обвинения России

Представитель Минобороны РФ сообщил о подготовке взрыва на Украине для обвинения России

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты собираются подготовить взрыв эстакады железной дорогой в Краматорском районе. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в городе Константиновка неонацисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова, которую в ближайшее время ими планируется разрушить. «Чтобы обвинить ВС РФ в разрушении критически важной гражданской инфраструктуры», — сказал он.

Представитель Миинобороны России отметил, что очередной «фейк о бесчинствах русских незамедлительно будет растиражирован в независимых западных СМИ».

Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС России за сутки были поражены 132 военных объекта на Украине, среди которых был склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородичное были поражены шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-ой отдельной механизированной и 128-ой горной штурмовой бригад.