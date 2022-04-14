Минобороны заявило о поражении склада ракетного вооружения на Украине

Минобороны России сообщило о поражении склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Вооруженными силами России за сутки были поражены семь военных объектов на Украине, среди которых был склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом в четверг, 14 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что склад находился в районе города Приволье. Также в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородичное были поражены шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-ой отдельной механизированной и 128-ой горной штурмовой бригад.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе 8 пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, 4 артиллерийских батареи, склад боеприпасов», — добавил Конашенков.

Ранее Российские военные высокоточным оружием уничтожили 12 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.