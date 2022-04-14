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Минобороны заявило об уничтожении двух складов с вооружением ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении двух складов ракетно-артиллерийского оружия ВСУ

Кадр: видео пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военные за ночь с 13 на 14 апреля высокоточным оружием уничтожили 12 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на брифинге журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в частности, в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.

Оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 48 военных объектов Украины, уточнил Конашенков. Среди них также шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, были уничтожены два пункта управления, радиолокационная станция и две позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Ранее Минобороны опубликовало кадры нанесения ракетного удара шестью крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» из акватории Черного моря по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины.

Евгения Куликова
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