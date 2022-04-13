Минобороны заявило об уничтожении высокоточными ракетами двух складов ВСУ

Минобороны России заявило, что ВС РФ за ночь уничтожили два крупных склада с оружием ВСУ

Российские военные за ночь высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 13 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что цели были поражены в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов.

Днем ранее, 12 апреля, представитель военного ведомства заявлял об уничтожении еще двух складов. Один из них — с защищенным ангаром, где находилась украинская авиационная техника — располагался на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Второй объект находился в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 46 военных объектов Украины, среди которых две установки реактивных систем залпового огня, два пункта управления, а также радиолокационная станция. Кроме того, Российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе над Афанасьевкой были сбиты два беспилотника ВСУ.