Минобороны сообщило о двух сбитых украинских беспилотниках

Минобороны России сообщило о двух сбитых украинских беспилотниках над селом Афанасьевка

Российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата над селом Афанасьевка. Об этом сообщил журналистам в среду, 13 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские военные также уничтожили два пункта управления и радиолокационную станцию в районе Боровое, добавил представитель ведомства.

Кроме того, по словам Конашенкова, удалось уничтожить две установки реактивных систем залпового огня, а также четыре района сосредоточения украинской боевой техники в районах Боровое и Пески-Радьковское.

«Ракетными войсками и артиллерией поражено 693 цели противника, из них: 676 скопления личного состава и техники, 11 пунктов управления, пять складов материально-технического обеспечения», — уточнили в Минобороны.

Накануне Минобороны опубликовало кадры ликвидации бронетехники ВСУ с помощью армейской авиации.

Уточняется, что украинская бронетехника была замаскирована и скрыта в лесистой местности — ее уничтожили управляемыми ракетами.