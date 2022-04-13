Минобороны показало уничтожение украинской бронетехники армейской авиацией

Минобороны опубликовало кадры ликвидации бронетехники ВСУ с помощью армейской авиации

Минобороны показало работу экипажей вертолетов армейской авиации по ликвидации огневых позиций противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами ведомство поделилось с журналистами, они есть в распоряжении «Ленты.ру».

Минобороны доложило, что украинская бронетехника была замаскирована и скрыта в лесистой местности — ее уничтожили управляемыми ракетами.

«Группа ударных вертолетов Ми-24, Ми-28н, Ка-52 выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск, когда по ведущему вертолету была выпущена ракета зенитного ракетного комплекса "Бук" ВСУ», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что авиация нанесла ракетный удар по обнаруженному месту пуска и уничтожила расчет комплекса ПВО.

Ранее Минобороны показало ликвидацию беспилотника ВСУ «Байрактар» российским фрегатом у берега Крыма. Для уничтожения цели он произвел пуск ракет корабельным зенитным комплексом «Штиль».

Операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. 12 апреля он сообщил, что спецоперация идет по изначальному плану Генштаба. Глава государства также обозначил, что ее основная цель — помочь людям, живущим в Донбассе.