Минобороны показало ликвидацию беспилотника ВСУ российским фрегатом

Минобороны опубликовало видео уничтожения беспилотника ВСУ у побережья Крыма

Фрегат Черноморского флота уничтожил беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) у побережья Крыма. Соответствующую видеозапись Минобороны представило журналистам, она есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ведомстве добавили, что фрегат ликвидировал беспилотник типа Bayraktar («Байрактар»). Для этого он произвел пуск ракет корабельным зенитным комплексом «Штиль».

По данным Минобороны, беспилотник ВСУ занимался разведкой действий кораблей Черноморского флота и береговых позиций техники Вооруженных сил России на территории Крыма и южной части Украины.

Накануне министерство показало уничтожение бронетранспортера Вооруженных сил Украины с помощью беспилотника. В ведомстве рассказали, что огневая позиция украинской техники находилась в плотной промышленной застройке.

Операция по защите республик Донбасса началась 24 февраля. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, она продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели. Министр также доложил о выполнении основных задач первого этапа операции на Украине.