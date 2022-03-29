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Шойгу рассказал о сроках спецоперации на Украине

Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей

Фото: РИА Новости

Специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По словам главы Минобороны, российские военные в ходе спецоперации активно помогают населению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Украины налаживать мирную жизнь.

Шойгу добавил, что в настоящее время проведены 684 гуманитарные акции. Кроме того, в 210 населенных пунктов доставлено 6079 тонн грузов, заключил министр обороны России.

Ранее глава Минобороны заявил, что за последние две недели в ходе специальной операции на Украине были уничтожены порядка 600 иностранных наемников. Кроме того, еще более 500 наемников покинули страну. По словам Шойгу, целенаправленные действия по отслеживанию и ликвидации иностранных наемников продолжаются.

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Сергей Истомин
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