Шойгу рассказал о сроках спецоперации на Украине

Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей

Специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По словам главы Минобороны, российские военные в ходе спецоперации активно помогают населению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Украины налаживать мирную жизнь.

Шойгу добавил, что в настоящее время проведены 684 гуманитарные акции. Кроме того, в 210 населенных пунктов доставлено 6079 тонн грузов, заключил министр обороны России.

Ранее глава Минобороны заявил, что за последние две недели в ходе специальной операции на Украине были уничтожены порядка 600 иностранных наемников. Кроме того, еще более 500 наемников покинули страну. По словам Шойгу, целенаправленные действия по отслеживанию и ликвидации иностранных наемников продолжаются.