Приговор суда известному российскому актеру признали законным

В Москве суд признал законным заочный приговор актеру Смольянинову

Мосгорсуд признал законным заочный приговор актеру Артуру Смольянинову (включен в реестр иностранных агентов на территории России, внесен в список террористов и экстремистов в России), осужденного по статье за распространение фейков о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда приговор первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу.

14 апреля суд заочно приговорил Смольянинова к восьми годам лишения свободы по делу о фейках.

По версии следствия, зимой 2023 года он дал интервью изданию «Новая газета. Европа» (организация признана нежелательной в России), в котором сообщил заведомо ложную информацию о действиях российских военных.