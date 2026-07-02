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16:35, 2 июля 2026Силовые структуры

Приговор суда известному российскому актеру признали законным

В Москве суд признал законным заочный приговор актеру Смольянинову
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Мосгорсуд признал законным заочный приговор актеру Артуру Смольянинову (включен в реестр иностранных агентов на территории России, внесен в список террористов и экстремистов в России), осужденного по статье за распространение фейков о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда приговор первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу.

14 апреля суд заочно приговорил Смольянинова к восьми годам лишения свободы по делу о фейках.

По версии следствия, зимой 2023 года он дал интервью изданию «Новая газета. Европа» (организация признана нежелательной в России), в котором сообщил заведомо ложную информацию о действиях российских военных.

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