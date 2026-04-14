Российского актера приговорили к восьми годам колонии

В Москве осудили актера Смольянинова по делу о фейках

В Москве осудили актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом) по делу о фейках. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, суд заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Смольянинов признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, совершенное группой лиц по мотивам политической ненависти. По версии следствия, зимой 2023 года он дал интервью изданию «Новая газета. Европа» (организация признана нежелательной в России), в которой сообщил заведомо ложную информацию о действиях российских военных.

С 2022 года он находится за границей и объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что российскому актеру запросили почти десять лет колонии.