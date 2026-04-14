Российскому актеру запросили почти 10 лет колонии

16:54, 14 апреля 2026Силовые структуры

Прокурор запросил почти 10 лет колонии актеру Смольянинову по делу о фейках
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Прокурор запросил девять лет и десять месяцев колонии актеру Артуру Смольянинову (признан в России иноагентом) по делу о фейках о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Также актеру просят запретить администрировать сайты на пять лет.

Смольянинову вменяют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, совершенное группой лиц по мотивам политической ненависти. По версии следствия, зимой 2023 года он дал интервью «Новой газете Европа» (организация признана нежелательной в России), в которой сообщил заведомо ложную информацию о действиях российских военных.

Актер заочно арестован.

Ранее сообщалось, что на экс-замминистра финансов России Сергея Алексашенко (внесен Минюстом в реестр иноагентов, а также Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

