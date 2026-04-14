14:31, 14 апреля 2026

На экс-замминистра финансов России составили протокол о дискредитации армии

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Симоновский районный суд Москвы зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении экс-замминистра финансов России и бывшего первого зампредседателя Центробанка Сергея Алексашенко (внесен Минюстом в реестр иноагентов, а также Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

Алексашенко вменяется дискредитация Вооруженных сил РФ. Дата рассмотрения еще не назначена, фигуранту грозит штраф до 50 тысяч рублей.

После начала СВО экс-замминистра финансов уехал из страны и вошел в группу, которая занималась разработкой санкций против России. В 2023 году МВД объявило его в розыск.

