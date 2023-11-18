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12:28, 18 ноября 2023Силовые структуры

Бывший замминистра финансов России объявлен в розыск. Он разработал антироссийские санкции

МВД объявило в розыск по статье УК бывшего замминистра финансов РФ Алексашенко

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

МВД России объявило в розыск бывшего заместителя министра финансов и первого заместителя председателя Центробанка РФ Сергея Алексашенко (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

В базе данных ведомства сказано: «Алексашенко Сергей Владимирович разыскивается по статье УК». При этом в министерстве не сообщили, по какой именно статье его разыскивают и хотят привлечь к ответственности.

Бывший замминистра финансов занимался разработкой санкций против России

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Алексашенко выехал из страны и вошел в группу, которая занимается разработкой санкций против России. Ее возглавляют также бывший посол США в России Майкл Макфол и Андрей Ермак, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Министерство юстиции России включило Алексашенко в список иноагентов 16 июня 2023 года. Он, как отмечалось, распространял недостоверные факты о решениях российских властей. Тогда же вместе с ним были признаны иностранными агентами режиссер Виталий Манский и политик Лев Шлосберг.

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Алексашенко просили проверить на предмет госизмены

Ранее в ноябре комиссия Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства в дела России направила запрос в Генпрокуратуру, чтобы там проверили деятельность Алексашенко на предмет госизмены.

В тот момент председатель комиссии Василий Пискарев указал, что бывшего заместителя министра финансов возможно привлечь к ответственности по статьям 284.2 («Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации») и 275 («Госизмена») Уголовного кодекса РФ.

Он также напомнил, что под госизменой можно рассматривать консультативную деятельность, которая «направлена против безопасности России». По этой статье возможно привлечение к ответственности «вплоть до пожизненного лишения свободы».

В то же время российский обозреватель Олег Кашин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что в отношении Алексашенко все еще существует дело о контрабанде орденов. При этом никаких новых разбирательств начато не было.

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В 2017-м в отношении Алексашенко уже было возбуждено уголовное дело о контрабанде

В конце лета 2017 года Алексашенко приехал в столичный аэропорт Домодедово, чтобы вылететь в Мюнхен. При этом вскоре его задержали таможенники. В ведомстве сообщали, что «остановили мужчину, который проследовал через зеленый коридор и не задекларировал ценности». При проверке выяснилось, что Алексашенко пытался вывезти в США различные ордена времен СССР.

«Пассажир заявил, что вывозит награды как часть личной коллекции на место постоянного жительства в США», — рассказал тогда представитель ведомства. Уточнялось, что в отношении Алексашенко было возбуждено дело о контрабанде культурных ценностей.

Сам бывший чиновник заявлял, что адвокаты не подтверждают информацию об уголовном деле против него. В то же время он отказался говорить о событиях, которые могли привести к преследованию. Алексашенко на фоне происходящего заявлял, что воздержится от возвращения в Россию.

Сергей Алексашенко занимал должность заместителя министра финансов России с мая 1993 года по март 1995 года. После этого он перешел в Центробанк, где проработал до 1998 года. С декабря 2008-го был директором по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ.

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