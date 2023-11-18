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01:32, 18 ноября 2023Силовые структуры

Бывший замминистра финансов был объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего замминистра финансов Алексашенко
Сергей Алексашенко

Сергей Алексашенко. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск бывшего заместителя министра финансов и первого заместителя председателя Центробанка РФ Сергея Алексашенко (внесен Минюстом в реестр иноагентов), сообщает ТАСС.

«Алексашенко Сергей Владимирович разыскивается по статье УК», — сказано в базе данных ведомства.

При этом в министерстве не уточнили, по какой именно статье его разыскивают.

Ранее Минюст России признал иностранным агентом актрису, звезду сериала «Ольга» Яну Троянову. Как заявили в министерстве, проживающая вне России артистка распространяла недостоверную информацию о принимаемых решениях и политике российских властей и выступала против специальной военной операции (СВО) на Украине.

Также в реестр иноагентов были включены журналист, фактчекер, бывший главный редактор телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, политолог Александр Морозов, правозащитник Григорий Свердлин и ряд организаций.

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      Марина Совина
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