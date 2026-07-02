Российский боец рассказал о состоянии ВСУ в Константиновке

ТАСС: ВСУ не могут проводить ротации на транспорте в Константиновке

Украинские силы не могут проводить ротации в Константиновке, поскольку российские бойцы уничтожают любую технику при помощи БПЛА. Об этом рассказал командир разведывательно-ударного дивизиона с позывным Кубань, передает ТАСС.

«Они пытаются выходить, но мы им не даем. Попытки выхода у них больше похожи на бегство. Раньше какая-никакая у них организация была, машина заехала, выехала. Сейчас машинам мы не даем даже заехать», — рассказал боец.

По его словам, украинские военнослужащие пытаются малыми разрозненными группами пешком покинуть населенный пункт.

В конце июня президент России Владимир Путин рассказал, что Константиновка на 96 процентов находится под контролем Российской армии, а до окончательного окружения группировки ВСУ в районе реки Оскол осталось около двух километров.