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16:40, 2 июля 2026Бывший СССР

Российский боец рассказал о состоянии ВСУ в Константиновке

ТАСС: ВСУ не могут проводить ротации на транспорте в Константиновке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинские силы не могут проводить ротации в Константиновке, поскольку российские бойцы уничтожают любую технику при помощи БПЛА. Об этом рассказал командир разведывательно-ударного дивизиона с позывным Кубань, передает ТАСС.

«Они пытаются выходить, но мы им не даем. Попытки выхода у них больше похожи на бегство. Раньше какая-никакая у них организация была, машина заехала, выехала. Сейчас машинам мы не даем даже заехать», — рассказал боец.

По его словам, украинские военнослужащие пытаются малыми разрозненными группами пешком покинуть населенный пункт.

В конце июня президент России Владимир Путин рассказал, что Константиновка на 96 процентов находится под контролем Российской армии, а до окончательного окружения группировки ВСУ в районе реки Оскол осталось около двух километров.

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